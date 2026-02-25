Матчи Скрыть

Джон Джон рассказал, как Неймар оценил его переход в "Зенит"

Вингер Джон Джон рассказал о реакции Неймара на его переход в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Джона, Неймар сказал, что переход в "Зенит" - начало большого пути.

- Когда сделка была согласована, мы встретились с Неймаром и поужинали. Он уточнил, правда ли, что я перехожу в "Зенит". Пожелал удачи и сказал, что "Зенит" — начало большого пути.

Это очень приятно! Все же Неймар — большая фигура в истории мирового футбола, - приводит слова Джона "СЭ".

Джон Джон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 18 миллионов евро. В составе бразильского клуба вингер вышел на поле в 76 встречах и записал на свой счет 20 забитых мячей и 14 результативных передач.

После 18 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 19 туре чемпионата России команда Сергея Семака на своем поле сыграет с калининградской "Балтикой".

