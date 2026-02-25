Президент РПЛ Алаев высказался о состоянии полей перед возобновлением сезона

- Зима аномальная. Реально аномальная. Есть определенные опасения. Это московский регион, Поволжье.
Но ежедневно мониторим ситуацию, мячи красные есть. Состояние полей, по моим ожиданиям, будет в диапазоне оценки от 6 до 10.
А в первой паузе, на матчи сборных, травка подрастет, - приводит слова Алаева "РБ Спорт".
Напомним, что первый матч 19 тура Российской Премьер-Лиги состоится в пятницу, 27 февраля. Петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе калининградскую "Балтику".
Ранее стало известно, что матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России "Арсенал" Тула - "Локомотив" Москва перенесен из Тулы в Химки. Сообщалось, что поле на домашнем стадионе туляков не соответствует требованиям для проведения официального матча. В пресс-службе клуба связали это с аномальным количеством выпавших осадков зимой.