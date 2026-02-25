Матчи Скрыть

Президент РПЛ Алаев высказался о состоянии полей перед возобновлением сезона

Президент РПЛ Александр Алаев оценил состояние футбольных полей перед возобновлением сезона.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, есть опасения по поводу полей из-за аномальной зимы, но по его ожиданиям поля будут готовы как минимум на 6 баллов из 10.

- Зима аномальная. Реально аномальная. Есть определенные опасения. Это московский регион, Поволжье.
Но ежедневно мониторим ситуацию, мячи красные есть. Состояние полей, по моим ожиданиям, будет в диапазоне оценки от 6 до 10.

А в первой паузе, на матчи сборных, травка подрастет, - приводит слова Алаева "РБ Спорт".

Напомним, что первый матч 19 тура Российской Премьер-Лиги состоится в пятницу, 27 февраля. Петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе калининградскую "Балтику".

Ранее стало известно, что матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России "Арсенал" Тула - "Локомотив" Москва перенесен из Тулы в Химки. Сообщалось, что поле на домашнем стадионе туляков не соответствует требованиям для проведения официального матча. В пресс-службе клуба связали это с аномальным количеством выпавших осадков зимой.

