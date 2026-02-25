Контракт 30-летнего футболиста действует до лета, и его дальнейшее будущее остаётся неопределённым. По данным источника, интерес к игроку проявляет один из бельгийских клубов, однако конкретная команда не называется.
Бонгонда пополнил состав красно-белых летом 2023 года. За это время он провёл 74 официальных матча, отметившись 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
У легионера "Спартака" появился вариант в Европе - источник
Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда может покинуть московский клуб по окончании сезона.
Фото: ФК "Спартак"