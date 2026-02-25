Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

У легионера "Спартака" появился вариант в Европе - источник

Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда может покинуть московский клуб по окончании сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Контракт 30-летнего футболиста действует до лета, и его дальнейшее будущее остаётся неопределённым. По данным источника, интерес к игроку проявляет один из бельгийских клубов, однако конкретная команда не называется.

Бонгонда пополнил состав красно-белых летом 2023 года. За это время он провёл 74 официальных матча, отметившись 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится