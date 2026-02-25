Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Российский футболист "Локомотива" высказался об ужесточении лимита на легионеров

Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев высказался о возможном изменении лимита на легионеров.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Бакаева, смысл в ужесточении лимита был в момент, когда Россию отстранили от международных соревнований.

- Считаю, что в этом был смысл, когда нас только отстранили. Четыре года назад был хороший шанс довериться молодым россиянам, даже ценой лимита.

Как бы там ни было, я всё равно буду бороться за место в составе. Но в период без еврокубков это было бы оправданно, - приводит слова Бакаева "Чемпионат".

На данный момент клубы Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров.

Ранее Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в РПЛ будет изменен лимит на легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов правило будет приведено к формуле "10+5", а изменения вступят в силу уже со следующего сезона. Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

