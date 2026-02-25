Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Президент РПЛ рассказал, хочет ли он проводить Зимний кубок в России

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проведении Зимнего кубка РПЛ.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, он хотел бы проводить турнир в России, но условия не позволяют этого сделать.

- То, что турнир состоялся — это классно. То, что он проводится в Абу-Даби.
Вы думаете, я не хочу, чтобы он проводился в Сочи? Но где в России играть в феврале? Надеюсь, что большой турнир с базой в Сочи будет реализован, и мы первые, кто подаст заявку и сыграет там.

Пока, к сожалению, у нас нет условий для проведения турниров в России, - цитирует Алаева "РБ Спорт".

Зимний кубок РПЛ состоялся в Абу-Даби, участие в нем приняло четыре российских клуба. Напомним, что по итогам сыгранных матчей были определены победители и призеры - обладателем трофея стал ЦСКА, серебряные медали завоевало московское "Динамо", бронзовые - "Краснодар". Последнее, четвертое место, занял петербургский "Зенит".

