Президент РПЛ рассказал, хочет ли он проводить Зимний кубок в России

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проведении Зимнего кубка РПЛ.

Фото: РПЛ

Вы думаете, я не хочу, чтобы он проводился в Сочи? Но где в России играть в феврале? Надеюсь, что большой турнир с базой в Сочи будет реализован, и мы первые, кто подаст заявку и сыграет там.