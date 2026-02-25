Президент РПЛ рассказал, хочет ли он проводить Зимний кубок в России

- То, что турнир состоялся — это классно. То, что он проводится в Абу-Даби.
Вы думаете, я не хочу, чтобы он проводился в Сочи? Но где в России играть в феврале? Надеюсь, что большой турнир с базой в Сочи будет реализован, и мы первые, кто подаст заявку и сыграет там.
Пока, к сожалению, у нас нет условий для проведения турниров в России, - цитирует Алаева "РБ Спорт".
Зимний кубок РПЛ состоялся в Абу-Даби, участие в нем приняло четыре российских клуба. Напомним, что по итогам сыгранных матчей были определены победители и призеры - обладателем трофея стал ЦСКА, серебряные медали завоевало московское "Динамо", бронзовые - "Краснодар". Последнее, четвертое место, занял петербургский "Зенит".