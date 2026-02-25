Бывший игрок "Спартака": этот клуб - номер один

- Я всегда позитивно отношусь ко всему, поддержу любого игрока или тренера, чтобы все было на пользу команде.
От "Спартака" всегда высокие ожидания со стороны болельщиков, этот клуб - номер один, для него есть только первое место, - цитирует бывшего игрока "Матч ТВ".
Красно-белые перед возобновлением сезона занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Лидирующий "Краснодар" опережает московский клуб на 11 баллов.
Первый официальный матч в 2026 году "Спартак" проведёт 1 марта: в гостях команда сыграет против "Сочи".