Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

В Норвегии оценили игру Хайкина: он заслужил звание заслуженного мастера спорта

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт оценил игру голкипера "Буде-Глимта" Никиты Хайкина.
Фото: Global Look Press
По словам журналиста, Хайкин будет претендовать на индивидуальные награды. Также он считает, что россиянин заслужил получить место в зале славы.

- В Буде Никита уже легенда! И это приключение далеко не окончено. Он будет кандидатом на все возможные индивидуальные награды в Норвегии.
Более того, Хайкин полностью заслужил звание заслуженного мастера спорта Норвегии и место в Зале славы норвежского футбола, - цитирует Сальтведта Sport24.

В ночь с 24 на 25 февраля "Буде-Глимт" одержал выездную победу над миланским "Интером" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1. Первая встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу норвежского клуба, благодаря чему "Буде-Глимт" прошел в 1/8 финала турнира.

В нынешнем сезоне Никита Хайкин провел за норвежский клуб в Лиге чемпионов 12 матчей, пропустил 19 мячей и сохранил ворота "сухими" в одной встрече. Ранее сообщалось, что российский голкипер начал процедуру получения гражданства Норвегии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится