В Норвегии оценили игру Хайкина: он заслужил звание заслуженного мастера спорта

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт оценил игру голкипера "Буде-Глимта" Никиты Хайкина.

Фото: Global Look Press



Более того, Хайкин полностью заслужил звание заслуженного мастера спорта Норвегии и место в Зале славы норвежского футбола, - цитирует Сальтведта Sport24

По словам журналиста, Хайкин будет претендовать на индивидуальные награды. Также он считает, что россиянин заслужил получить место в зале славы.- В Буде Никита уже легенда! И это приключение далеко не окончено. Он будет кандидатом на все возможные индивидуальные награды в Норвегии.В ночь с 24 на 25 февраля "Буде-Глимт" одержал выездную победу над миланским "Интером" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1. Первая встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу норвежского клуба, благодаря чему "Буде-Глимт" прошел в 1/8 финала турнира.В нынешнем сезоне Никита Хайкин провел за норвежский клуб в Лиге чемпионов 12 матчей, пропустил 19 мячей и сохранил ворота "сухими" в одной встрече. Ранее сообщалось, что российский голкипер начал процедуру получения гражданства Норвегии.