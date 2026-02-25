Матчи Скрыть

Бакаев - об игре за "Локомотив": последние три года была суета

Полузащитник Зелимхан Бакаев оценил атмосферу в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Бакаева, он получает удовольствие от футбола в "Локомотиве", чего с ним не случалось последние три года.

- Кайфую от всего! Коллектив классный, я стал спокойнее себя ощущать.
Последние три года постоянно была какая-то суета: смена команд, смена тренеров – постоянная чехарда. Стабильность в моей карьере отсутствовала.

Сейчас я наконец-то её почувствовал. Теперь надо ещё лучше играть, - цитирует Бакаева "Чемпионат".

Зелимхан Бакаев перешел в московский "Локомотив" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца июня 2027 года. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 22 встречах и записал на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач.

Ранее футболист выступал за петербургский "Зенит", подмосковные "Химки", "Аль-Вахду" из ОАЭ, московский "Спартак" и тульский "Арсенал". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро.

