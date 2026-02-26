Бараса: другой на месте Адиева уехал бы из "Крыльев Советов" сразу

Бывший игрок "Крыльев Советов" Нериус Бараса высказался о главном тренере клуба Магомеде Адиеве.

Фото: ФК "Чайка"

Другой на его месте уехал бы сразу", - сказал Бараса "Матч ТВ"

Нериус Бараса заявил, что при Магомеде Адиеве "Крылья Советов" прыгнули выше головы."Адиев пришел в команду, когда не было игроков, трансферы были заблокированы, и при нем "Крылья" в такой обстановке начали сезон очень здорово, прыгнули выше головы. Надо отдать должное, что тренер выдержал, не бросил команду.Магомед Адиев является главным тренером "Крыльев Советов" с начала июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством самарский клуб провел 25 матчей, одержал 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений.На данный момент "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 18 матчах.