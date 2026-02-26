Бараса: другой на месте Адиева уехал бы из "Крыльев Советов" сразу

"Адиев пришел в команду, когда не было игроков, трансферы были заблокированы, и при нем "Крылья" в такой обстановке начали сезон очень здорово, прыгнули выше головы. Надо отдать должное, что тренер выдержал, не бросил команду.
Другой на его месте уехал бы сразу", - сказал Бараса "Матч ТВ".
Магомед Адиев является главным тренером "Крыльев Советов" с начала июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством самарский клуб провел 25 матчей, одержал 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений.
На данный момент "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 18 матчах.