Радченко: мы не знаем, в какой футбол будет играть "Спартак" при Карседо

Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от выступления московского "Спартака" под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
Испанский специалист возглавил красно-белых 5 января. Радченко считает, что "Спартак" обладает хорошими футболистами, успехи команды зависят лишь от тренерского штаба.

"В последние годы мы говорим об одном и том же — может ли "Спартак" с приходом нового тренера чего-то добиться? Нужно посмотреть, как будет.

Мы плохо знаем, в какой футбол будет играть "Спартак", какая обстановка внутри команды.

Возможно, Карседо удастся сплотить коллектив и показывать приличный футбол. У "Спартака" для этого всё есть — футболисты, болельщики.

Всё будет зависеть от тренерского штаба", — передаёт слова Радченко "Чемпионат".

После 18 туров "Спартак" с 29 очками занимает 6 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В воскресенье, 1 марта, команда сыграет в гостях с "Сочи" (16-е место, 9 очков) в рамках 19 тура чемпионата. Начало встречи — в 16:30 мск.

