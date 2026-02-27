Матчи Скрыть

Экс-игрок "Краснодара" Жоаозиньо завершил карьеру

Бразильский полузащитник Жоаозиньо объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом футболиста был "Бразильенсе" (2024–2026).
Фото: ФК "Краснодар"
Российским болельщикам Жоаозиньо наиболее известен по выступлениям за "Краснодар" (2011–2018; 217 матчей, 39 забитых мячей, 60 результативных передач), московское "Динамо" (2018–2020; 50 игр, 6 голов, 11 ассистов) и "Сочи" (2020–2023; 74 матча, 9 забитых мячей, 8 голевых пасов).

С "Краснодаром" хавбек выходил в финал Кубка России сезона 2013/2014, а также становился бронзовым призёром чемпионата страны в сезоне 2014/2015. В составе "Сочи" Жоаозиньо завоёвывал серебро РПЛ (2021/2022).

