13 арбитрам ФНЛ предъявлены обвинения по делу экс-руководителей "Торпедо"

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что были установлены новые эпизоды противоправной деятельности экс-руководителей ФК "Торпедо" (Москва) и спортивных судей.
Фото: ФК "Торпедо" Москва
"Выявлены новые эпизоды оказания противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги, участником которых являлся футбольный клуб "Торпедо" (Москва).

В ходе расследования предварительно установлено, что противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей, проведенных на территории московского региона, а также иных субъектов Российской Федерации. Незаконные действия совершались путём вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям.

В настоящее время 13 футбольным арбитрам, обслуживавшим матчи ФНЛ, предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 184 УК РФ.

В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — написала Волк в своём Телеграм-канале.

Часть 4 статьи 184 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, что "Торпедо", завоевавшее право играть в РПЛ в сезоне?2025/26, было исключено из состава участников высшего дивизиона и переведено в Первую лигу. В июне 2025 года суд заключил под стражу тогдашних совладельца московского клуба Леонида Соболева и генерального директора черно?белых Валерия Скородумова по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Решением КДК РФС Скородумов отстранён от связанной с футболом деятельности на десять лет, Соболев — на пять.

