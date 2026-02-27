13 арбитрам ФНЛ предъявлены обвинения по делу экс-руководителей "Торпедо"

В ходе расследования предварительно установлено, что противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей, проведенных на территории московского региона, а также иных субъектов Российской Федерации. Незаконные действия совершались путём вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям.
В настоящее время 13 футбольным арбитрам, обслуживавшим матчи ФНЛ, предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 184 УК РФ.
В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — написала Волк в своём Телеграм-канале.
Часть 4 статьи 184 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Напомним, что "Торпедо", завоевавшее право играть в РПЛ в сезоне?2025/26, было исключено из состава участников высшего дивизиона и переведено в Первую лигу. В июне 2025 года суд заключил под стражу тогдашних совладельца московского клуба Леонида Соболева и генерального директора черно?белых Валерия Скородумова по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Решением КДК РФС Скородумов отстранён от связанной с футболом деятельности на десять лет, Соболев — на пять.