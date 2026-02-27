Мостовой заявил, что не соскучился по РПЛ и объяснил, почему

"Не сказал бы, что успел соскучиться по РПЛ.
Пока был перерыв, прошло столько событий: европейский футбол, международные турниры, та же Олимпиада с фантастическим хоккейным турниром. Я и подзабыл, что РПЛ возобновляется уже в пятницу.
Что касается прогнозов на вторую часть чемпионата, то "Зенит", "Краснодар" и группа остальных команд будут создавать интригу в борьбе за чемпионство. Думаю, что мы увидим борьбу до последнего тура", — сказал Мостовой в беседе с "Матч ТВ".
Действующим чемпионом России является "Краснодар", который выиграл Премьер-Лигу в сезоне 2024/2025 впервые в своей истории.
Сегодня, 27 февраля, РПЛ сезона 2025/2026 возобновится матчем "Зенит" — "Балтика". Встреча стартует в 19:30 мск.