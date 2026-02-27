Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Арсенал Тула2 тайм

Мостовой заявил, что не соскучился по РПЛ и объяснил, почему

Бывший российский футболист Александр Мостовой признался, что не сильно скучал по матчам Российской Премьер-Лиги.
Фото: личный архив Александра Мостового
По мнению Мостового, пока в РПЛ был перерыв, в мировом спорте происходило много интересных событий.

"Не сказал бы, что успел соскучиться по РПЛ.

Пока был перерыв, прошло столько событий: европейский футбол, международные турниры, та же Олимпиада с фантастическим хоккейным турниром. Я и подзабыл, что РПЛ возобновляется уже в пятницу.

Что касается прогнозов на вторую часть чемпионата, то "Зенит", "Краснодар" и группа остальных команд будут создавать интригу в борьбе за чемпионство. Думаю, что мы увидим борьбу до последнего тура", — сказал Мостовой в беседе с "Матч ТВ".

Действующим чемпионом России является "Краснодар", который выиграл Премьер-Лигу в сезоне 2024/2025 впервые в своей истории.

Сегодня, 27 февраля, РПЛ сезона 2025/2026 возобновится матчем "Зенит" — "Балтика". Встреча стартует в 19:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится