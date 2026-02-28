Перешедший в "Зенит" Дивеев ответил, будет ли смотреть матчи ЦСКА

Интересно, как будет играть моя бывшая команда, все матчи интересно будет посмотреть.Не все, но постараюсь большинство увидеть", — приводит слова Дивеева "Матч ТВ".
"Зенит" в пятницу, 27 февраля одержал победу над "Балтикой" в матче 19-го тура РПЛ. Игорь Дивеев принял участие в игре с первых минут, но не отметился результативными действиями. Гол на 87-й минуте встречи забил Луис Энрике. После 19-ти туров "Зенит" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками.
26-ти летний защитник пополнил состав "Зенита" в зимнее трансферное окно, подписав контракт до лета 2029 года. С 2019 года Дивеев выступал за московский ЦСКА.