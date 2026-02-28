Матчи Скрыть

"Семаку подарок на день рождения". Тренер "Балтики" – о поражении от "Зенита"

Тренер "Балтики" Юрий Нагайцев прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" в матче 19-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Нагайцев назвал итог матча подарком главному тренера "Зенита" Сергею Семаку, который в день игры отметил 50-летний юбилей.

"Мы гордимся нашими ребятами, они сыграли так, как мы их просили.

Были близки к тому, чтобы сделать результат, но сегодня у Сергея Богдановича день рождения, поэтому ему преподнесли такой подарок все вместе", – приводит слова Нагайцева "Матч ТВ".


Встреча 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Балтикой" состоялась в пятницу, 27 февраля в Санкт-Петербурге. По ее итогам победу одержала команда Сергея Семака со счетом 1:0. Забитым мячом отметился Луис Энрике. Еще один гол защитника "Балтики" Кевина Андраде был отменен из-за офсайда после просмотра VAR.

"Зенит" после 19-ти туров РПЛ набрал 42 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. "Балтика" с 35 очками занимает пятое место.

