Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Семаку подарили торт с изображением тренера после победы "Зенита" (видео)

Футболисты и руководство "Зенита" устроили поздравление Сергею Семаку в раздевалке после матча чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Клуб опубликовал видео праздничного момента в социальных сетях.

Главному тренеру, которому исполнилось 50 лет, преподнесли торт с его изображением. Среди поздравивших наставника был председатель правления клуба Константин Зырянов.



Юбилей совпал с победным матчем петербуржцев: 27 февраля "Зенит" минимально обыграл "Балтику" в 19-м туре РПЛ. Единственный мяч во встрече забил Луис Энрике.

Этот успех позволил команде из Санкт-Петербурга выйти на первое место в таблице с 42 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится