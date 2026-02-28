Семаку подарили торт с изображением тренера после победы "Зенита" (видео)

Клуб опубликовал видео праздничного момента в социальных сетях.
Главному тренеру, которому исполнилось 50 лет, преподнесли торт с его изображением. Среди поздравивших наставника был председатель правления клуба Константин Зырянов.
Юбилей совпал с победным матчем петербуржцев: 27 февраля "Зенит" минимально обыграл "Балтику" в 19-м туре РПЛ. Единственный мяч во встрече забил Луис Энрике.
Этот успех позволил команде из Санкт-Петербурга выйти на первое место в таблице с 42 очками.
Фото: ФК "Зенит"