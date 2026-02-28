Семак выиграл 150 матчей в роли главного тренера "Зенита"

Как сообщает Opta Sports, Сергей Семак стал четвертым тренером в истории чемпионата России, которому удалось одержать 150 побед с одной командой.
Аналогичное достижение также закреплено за Курбаном Бердыевым, который выиграл 164 матча с "Рубином"; Олегом Романцевым со "Спартаком" (199) и Юрием Семиным с "Локомотивом" (293).
Команда Сергея Семака обыграла "Балтику" со счетом 1:0 в пятницу, 27 февраля. Автором решающего гола на 87-й минуте стал Луис Энрике. Еще один мяч, забитый игроком команды гостей Кевином Андраде, был отменен после пересмотра VAR из-за офсайда.
"Зенит" на данный момент занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.
Фото: ФК "Зенит"