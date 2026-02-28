Матчи Скрыть

Семак выиграл 150 матчей в роли главного тренера "Зенита"

Победа "Зенита" над "Балтикой" в матче 19-го тура РПЛ стала 150-й для Сергея Семака на посту главного тренера сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает Opta Sports, Сергей Семак стал четвертым тренером в истории чемпионата России, которому удалось одержать 150 побед с одной командой.

Аналогичное достижение также закреплено за Курбаном Бердыевым, который выиграл 164 матча с "Рубином"; Олегом Романцевым со "Спартаком" (199) и Юрием Семиным с "Локомотивом" (293).

Команда Сергея Семака обыграла "Балтику" со счетом 1:0 в пятницу, 27 февраля. Автором решающего гола на 87-й минуте стал Луис Энрике. Еще один мяч, забитый игроком команды гостей Кевином Андраде, был отменен после пересмотра VAR из-за офсайда.

"Зенит" на данный момент занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

