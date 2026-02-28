Шнякин раскритиковал систему VAR после отмененного гола "Балтики"

"Если технически разбирать, то ВАР-рэф просто на глаз находит (по имеющемуся стоп-кадру) ту часть тела, что ВРОДЕ БЫ ближе к линии ворот. Каких-то 3D-изображений у него нет. И он тупо не сможет понять, где там было левое плечо.
Надо лиге и, возможно, клубам сбрасываться на эту автоматическую систему. Иначе скандалы годами будут продолжаться. Годами!" – написал Шнякин в соцсети.
Встреча 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Балтикой" состоялась сегодня, 27 февраля в Санкт-Петербурге. По ее итогам победу одержали сине-бело-голубые со счетом 1:0. Забитым мячом отметился Луис Энрике. Еще один гол защитника "Балтики" Кевина Андраде был отменен из-за офсайда.
"Зенит" довел количество набранных очков до 42 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти встреч. "Балтика" с 35 очками идет на пятой строчке.