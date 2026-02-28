Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Шнякин раскритиковал систему VAR после отмененного гола "Балтики"

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался об отмененном голе защитника "Балтики" Кевина Андраде в матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Балтика"
По словам Шнякина, во время пересмотра VAR линия могла быть проведена неточно.

"Если технически разбирать, то ВАР-рэф просто на глаз находит (по имеющемуся стоп-кадру) ту часть тела, что ВРОДЕ БЫ ближе к линии ворот. Каких-то 3D-изображений у него нет. И он тупо не сможет понять, где там было левое плечо.

Надо лиге и, возможно, клубам сбрасываться на эту автоматическую систему. Иначе скандалы годами будут продолжаться. Годами!" – написал Шнякин в соцсети.


Встреча 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Балтикой" состоялась сегодня, 27 февраля в Санкт-Петербурге. По ее итогам победу одержали сине-бело-голубые со счетом 1:0. Забитым мячом отметился Луис Энрике. Еще один гол защитника "Балтики" Кевина Андраде был отменен из-за офсайда.

"Зенит" довел количество набранных очков до 42 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти встреч. "Балтика" с 35 очками идет на пятой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится