Энрике – о победном голе "Зенита": благодарю Бога за то, что смог забить

"Благодарю Бога за то, что я смог забить, помог команде набрать три очка.
Играли с очень хорошей командой, которая здорово защищается и атакует. Трудовая, сложная победа. Мы не бросили наращивать скорость, атаковать и бороться и, на мой взгляд, заслуженно победили. Празднуем успех и готовимся к следующим играм", — приводит слова Энрике "Матч ТВ".
"Зенит" обыграл "Балтику" со счетом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ. Встреча состоялась сегодня, 27 февраля в Санкт-Петербурге. Луис Энрике отметился забитым мячом и помог команде одержать победу. Еще один гол, забитый защитником калининградцев Кевином Андраде, был отменен из-за офсайда.
После этой встречи "Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ с 42 очками. "Балтика" располагается на пятой строчке, набрав 35 очков в 19-ти турах.