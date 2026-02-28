Глава РПЛ признал необходимость доработки системы VAR

- Понимаем, что к линиям много вопросов, это наше общее дело, бьет по репутации лиги и коллег. Линии, которые есть сейчас, не соответствуют уровню лиги.
Возьму на себя ответственность и инициативу, буду говорить с Российским футбольным союзом и клубами, нужно доработать эти линии или искать другие, - цитирует Алаева ТАСС.
В 19-м туре РПЛ решения VAR оказались в центре внимания. Так, в матче "Зенит" - "Балтика" был отменён гол гостей из-за офсайда после просмотра эпизода, а во встрече "Оренбург" - "Акрон" аналогичным образом не засчитали мяч Артёма Дзюбы.