Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

Глава РПЛ признал необходимость доработки системы VAR

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что офсайдные линии, используемые VAR в матчах чемпионата, нуждаются в доработке и не соответствуют уровню лиги.
Фото: "Чемпионат"
По его словам, большое количество вмешательств видеоассистентов и спорные решения вызывают вопросы и наносят репутационный ущерб турниру.

- Понимаем, что к линиям много вопросов, это наше общее дело, бьет по репутации лиги и коллег. Линии, которые есть сейчас, не соответствуют уровню лиги.

Возьму на себя ответственность и инициативу, буду говорить с Российским футбольным союзом и клубами, нужно доработать эти линии или искать другие, - цитирует Алаева ТАСС.

В 19-м туре РПЛ решения VAR оказались в центре внимания. Так, в матче "Зенит" - "Балтика" был отменён гол гостей из-за офсайда после просмотра эпизода, а во встрече "Оренбург" - "Акрон" аналогичным образом не засчитали мяч Артёма Дзюбы.

