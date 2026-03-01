Никитин назвал абсурдным пенальти "Пари НН" в ворота "Локомотива"

"Казалось, что дно пробито, но судьи продолжают нас удивлять. Я работал на этой игре на бровке и ещё тогда сказал, что этот пенальти — абсурд.
Моё мнение не изменилось. Когда игрок, заработавший пенальти, идёт и смеётся. Это вопрос о квалификации арбитров. Сначала судья Шафеев правильно решил продолжить игру. Но его позвал VAR, и он начал сомневаться", — отметил Никитин в беседе с "Матч ТВ".
На 69-й минуте полузащитник "Пари НН" Олакунле Олусегун реализовал пенальти, заработанный Шнапцевым. За "Локомотив" в этой встрече голами отличились Дмитрий Воробьёв (15') и Лукас Фассон (72').