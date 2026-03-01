Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
13:00
Крылья СоветовНе начат
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
Волга УлНе начат
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Никитин назвал абсурдным пенальти "Пари НН" в ворота "Локомотива"

Бывший футболист Алексей Никитин прокомментировал спорный пенальти, назначенный в ворота московского "Локомотива" в матче 19 тура Премьер-Лиги с "Пари НН" (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"
На 68-й минуте встречи главный арбитр Рафаэль Шафеев после вмешательства VAR назначил пенальти в ворота "Локо" за контакт полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева с защитником нижегородцев Максимом Шнапцевым. Примечательно, что Шнапцев отреагировал на эпизод так, будто бы не заметил контакта со стороны Пиняева.

"Казалось, что дно пробито, но судьи продолжают нас удивлять. Я работал на этой игре на бровке и ещё тогда сказал, что этот пенальти — абсурд.

Моё мнение не изменилось. Когда игрок, заработавший пенальти, идёт и смеётся. Это вопрос о квалификации арбитров. Сначала судья Шафеев правильно решил продолжить игру. Но его позвал VAR, и он начал сомневаться", — отметил Никитин в беседе с "Матч ТВ".

На 69-й минуте полузащитник "Пари НН" Олакунле Олусегун реализовал пенальти, заработанный Шнапцевым. За "Локомотив" в этой встрече голами отличились Дмитрий Воробьёв (15') и Лукас Фассон (72').

