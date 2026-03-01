Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Динамо
13:00
Крылья СоветовНе начат
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

Енисей
11:00
Волга УлНе начат
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Кураньи рассказал, собирается ли Кокорин возвращаться в Россию

Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи поделился мнением о будущем другого экс-динамовца — Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
Именно Кураньи привёл Кокорина в кипрский "Арис" и до сих пор представляет интересы российского футболиста в этом клубе. По словам Кевина, Александру всё нравится в его нынешней команде.

"Саша счастлив играть за "Арис". Ему нравятся футбол и жизнь там. Возможно, он останется подольше.

Я не знаю, хочет ли он вернуться в Россию. С "Арисом" о его будущем пока не говорили, но планируем", — отметил Кураньи в разговоре с "Чемпионатом".

Александр Кокорин выступает за "Арис" с 2022 года. Сезоны 2022/23 и 2023/24 футболист провёл в клубе на правах аренды, в преддверии сезона 2024/25 он подписал с кипрской командой полноценный контракт. На данный момент в активе россиянина — 105 игр, 33 забитых мяча и 17 результативных передач за "Арис". С бело-зелёными Кокорин выиграл чемпионат Кипра сезона 2022/23.

