Кураньи рассказал, собирается ли Кокорин возвращаться в Россию

"Саша счастлив играть за "Арис". Ему нравятся футбол и жизнь там. Возможно, он останется подольше.
Я не знаю, хочет ли он вернуться в Россию. С "Арисом" о его будущем пока не говорили, но планируем", — отметил Кураньи в разговоре с "Чемпионатом".
Александр Кокорин выступает за "Арис" с 2022 года. Сезоны 2022/23 и 2023/24 футболист провёл в клубе на правах аренды, в преддверии сезона 2024/25 он подписал с кипрской командой полноценный контракт. На данный момент в активе россиянина — 105 игр, 33 забитых мяча и 17 результативных передач за "Арис". С бело-зелёными Кокорин выиграл чемпионат Кипра сезона 2022/23.