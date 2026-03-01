Об этом сообщает "Евро-Футбол.Ру". Речь об атакующем хавбеке армейцев Матеусе Алвесе, который перебрался в московский клуб в июле прошлого года из "Сан-Паулу" за 5,1 млн евро.
Какой именно клуб заинтересован в услугах Алвеса, источник не уточняет. Ранее СМИ сообщали, что за Матеусом следили английские клубы, при этом агент игрока отмечал, что до конкретных предложений дело так и не дошло. Сам футболист заявляет, что сосредоточен на выступлениях за ЦСКА.
В первой части сезона 2025/26 Матеус Алвес провёл в составе красно-синих 19 матчей, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.
Бразильский клуб интересуется игроком ЦСКА — источник
В сферу интересов одного из бразильских клубов попал полузащитник московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА