Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
13:00
Крылья СоветовНе начат
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
Волга УлНе начат
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Бразильский клуб интересуется игроком ЦСКА — источник

В сферу интересов одного из бразильских клубов попал полузащитник московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом сообщает "Евро-Футбол.Ру". Речь об атакующем хавбеке армейцев Матеусе Алвесе, который перебрался в московский клуб в июле прошлого года из "Сан-Паулу" за 5,1 млн евро.

Какой именно клуб заинтересован в услугах Алвеса, источник не уточняет. Ранее СМИ сообщали, что за Матеусом следили английские клубы, при этом агент игрока отмечал, что до конкретных предложений дело так и не дошло. Сам футболист заявляет, что сосредоточен на выступлениях за ЦСКА.

В первой части сезона 2025/26 Матеус Алвес провёл в составе красно-синих 19 матчей, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится