Сперцян рассказал, как относится к несостоявшемуся переходу в Европу

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал ситуацию с несостоявшимся переходом в европейский чемпионат после победного сезона.

Фото: ФК "Краснодар"

- Я счастлив в "Краснодаре". Это мой дом. Да, не удалось уехать, но что поделать? Все знают, что я хочу попробовать свои силы в Европе. Сейчас не получилось. Ну и что теперь, опустить руки? - цитирует игрока "СЭ"

Футболист признал, что вариант с отъездом рассматривался, однако отсутствие трансфера не стало для него трагедией.В текущем сезоне хавбек принял участие в 26 встречах во всех турнирах, записав на свой счёт 10 голов и 13 ассистов. Сперцян - выпускник академии "Краснодара".Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро. В 2025 году СМИ связывали его с переходом в "Саутгемптон", также интерес к хавбеку приписывался "Лидсу" и "Аяксу".