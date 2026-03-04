Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Сперцян рассказал, как относится к несостоявшемуся переходу в Европу

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал ситуацию с несостоявшимся переходом в европейский чемпионат после победного сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист признал, что вариант с отъездом рассматривался, однако отсутствие трансфера не стало для него трагедией.

- Я счастлив в "Краснодаре". Это мой дом. Да, не удалось уехать, но что поделать? Все знают, что я хочу попробовать свои силы в Европе. Сейчас не получилось. Ну и что теперь, опустить руки? - цитирует игрока "СЭ".

В текущем сезоне хавбек принял участие в 26 встречах во всех турнирах, записав на свой счёт 10 голов и 13 ассистов. Сперцян - выпускник академии "Краснодара".

Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро. В 2025 году СМИ связывали его с переходом в "Саутгемптон", также интерес к хавбеку приписывался "Лидсу" и "Аяксу".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится