Талалаев - о двух поражениях подряд: давно не был в таком состоянии

Фото: ФК "Балтика"

- Давно не был в состоянии, когда проигрываем две игры подряд, точно года два уже с лишним. Поэтому тяжело сейчас анализировать, что-то говорить. Хочется сказать, ну а толку от этого владения, от какого-то преимущества? Проиграли там, проиграли здесь. Идем дальше, - цитирует тренера "Чемпионат"

Встреча, прошедшая 3 марта, завершилась со счётом 0:1.Наставник отметил, что для него непривычна серия из двух поражений подряд и признал, что после игры сложно давать подробный разбор."Балтика" свой следующий матч проведёт 7 марта - команда Талалаева в гостях сыграет с "Ростовом". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по столичному времени.Калининградцы с 35 очками в копилке идут на пятой позиции в чемпионате России.