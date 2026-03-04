Матчи Скрыть

Кубок России

Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Алекс считает "Спартак" самым популярным клубом России

Экс-игрок "Спартака" Алекс назвал московский клуб самым популярным в стране.
Фото: ФК "Спартак"
Бразилец, ранее выступавший за "красно-белых", подчеркнул, что именно столичную команду считает номером один в России.

- Конечно, я считаю, что "Спартак" - самый популярный клуб в России. Но также я уважаю величие "Зенита", ЦСКА и всех остальных российских клубов. Но "Спартак" для меня номер один, - цитирует Алекса Legalbet.

Алекс выступал за московский клуб на протяжении двух сезонов - с 2009 по 2011 год. За этот период он принял участие в 69 встречах, записав в актив 19 голов и 27 результативных передач.

На данный момент "Спартак" располагается на шестой позиции в таблице РПЛ, имея в активе 32 очка. Ближайший матч чемпионата команда проведёт 9 марта против "Акрона".

