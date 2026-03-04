Алекс считает "Спартак" самым популярным клубом России

Фото: ФК "Спартак"

- Конечно, я считаю, что " Спартак " - самый популярный клуб в России. Но также я уважаю величие " Зенита ", ЦСКА и всех остальных российских клубов. Но "Спартак" для меня номер один, - цитирует Алекса Legalbet

Бразилец, ранее выступавший за "красно-белых", подчеркнул, что именно столичную команду считает номером один в России.Алекс выступал за московский клуб на протяжении двух сезонов - с 2009 по 2011 год. За этот период он принял участие в 69 встречах, записав в актив 19 голов и 27 результативных передач.На данный момент "Спартак" располагается на шестой позиции в таблице РПЛ, имея в активе 32 очка. Ближайший матч чемпионата команда проведёт 9 марта против "Акрона".