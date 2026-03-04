Назван главный фаворит чемпионата мира - 2026

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Сперцян: я не готов в "Эльче" уезжать. Готов ехать хороший клуб, где я буду играть
5
"Барселона" разгромила "Атлетико", но вылетела из Кубка Испании
2
Соболев - после победного гола: Саша больше не будет хорошим мальчиком
7
Талалаев: "Зениту" удачи, но болеть буду за "Краснодар"
7
Талалаев - после поражения от "Зенита": пара человек во вторую команду поедут
2
Главные новости
Матчи
6
Скрыть
Сегодня (3)
Завтра (2)
Вчера (1)
Кубок России
Новости
Крылья Советов
18:30
Оренбург
Не начат
Ростов
18:30
Динамо Мх
Не начат
ЦСКА
20:45
Краснодар
Не начат
Кубок России
Новости
Балтика
0 - 1
0
1
Зенит
Завершен
Кубок России
Новости
Арсенал Тула
18:30
Локомотив
Не начат
Динамо
20:45
Спартак
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Назван главный фаворит чемпионата мира - 2026
Сегодня, 06:18
ESPN представил рейтинг сборных с наибольшими шансами на победу на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Главным фаворитом предстоящего турнира названа сборная Испании.
Следом в списке располагаются Франция и действующий чемпион мира - Аргентина. В первую пятёрку также вошли Англия и Бразилия. Португалия и Германия заняли шестую и седьмую позиции соответственно, далее следуют Нидерланды, Марокко и Колумбия.
Во второй части рейтинга оказались Бельгия, Норвегия и Сенегал, а замыкают топ-15 Хорватия и Япония.
Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Чемпионат Испании
Чемпионат Франции
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0