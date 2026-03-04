Матчи Скрыть

Назван главный фаворит чемпионата мира - 2026

ESPN представил рейтинг сборных с наибольшими шансами на победу на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Главным фаворитом предстоящего турнира названа сборная Испании.

Следом в списке располагаются Франция и действующий чемпион мира - Аргентина. В первую пятёрку также вошли Англия и Бразилия. Португалия и Германия заняли шестую и седьмую позиции соответственно, далее следуют Нидерланды, Марокко и Колумбия.

Во второй части рейтинга оказались Бельгия, Норвегия и Сенегал, а замыкают топ-15 Хорватия и Япония.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля.

