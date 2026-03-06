Кирьяков: "Спартаку" пора обратить внимание на наших специалистов

"Не хочу перехваливать "Динамо". Завтра команда проиграет и риторика изменится. А "Спартак" жаль. Он продолжает делать акцент на зарубежных тренерах.
Клубу пора включить голову и обратить внимание на наших специалистов. Можно рассмотреть вариант с приглашением тренеров с "спартаковским" прошлым", - сказал Кирьяков Metaratings.
Вчера, 5 марта, состоялся матч московских "Динамо" и "Спартака" в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 2:5.
Испанский специалист стал главным тренером красно-белых в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 2 матча, одержала одну победу и потерпела одно поражение.