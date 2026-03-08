Колыванов - о "Краснодаре": не по-чемпионски так играть

"Не узнал "Краснодар", особенно в первом тайме. Не могли 25 минут выйти на чужую половину поля. "Рубину" надо отдать должное! Компактно сыграли, хорошо выглядели.
Не ожидал такого от "Краснодара". Не по-чемпионски так играть", - сказал Колыванов "Чемпионату".
Сегодня, 8 марта, состоялся матч казанского "Рубина" против "Краснодара" в рамках 20-го тура РПЛ. "Быки" потерпели поражение со счетом 1:2.
На данный момент команда Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. "Рубин" располагается на седьмой строчке с 26 баллами в своем активе.