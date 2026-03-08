Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 1 2 1
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен
ЦСКА
0 - 2 0 2
ДинамоПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Торпедо
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Нефтехимик
Перенесён
Факел

Колыванов - о "Краснодаре": не по-чемпионски так играть

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о матче 20-го тура РПЛ "Рубин" - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
Игорь Колыванов заявил, что не ожидал такой игры от "Краснодара" в матче с "Рубином".

"Не узнал "Краснодар", особенно в первом тайме. Не могли 25 минут выйти на чужую половину поля. "Рубину" надо отдать должное! Компактно сыграли, хорошо выглядели.

Не ожидал такого от "Краснодара". Не по-чемпионски так играть", - сказал Колыванов "Чемпионату".

Сегодня, 8 марта, состоялся матч казанского "Рубина" против "Краснодара" в рамках 20-го тура РПЛ. "Быки" потерпели поражение со счетом 1:2.

На данный момент команда Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. "Рубин" располагается на седьмой строчке с 26 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится