Биджиев ответил, есть ли у "Локомотива" шансы побороться за чемпионство

"Первый тайм "Ахмат" провёл очень агрессивно и собранно. Во втором уже был тот "Локомотив", который мы знаем. Удачно забили мяч "в раздевалку" и ещё раз — в начале второго тайма. Железнодорожники могли ещё забить, но "Ахмат" тоже хорошо играл.
Думаю, "Локомотив" будет бороться за чемпионство. Он держится в группе лидеров. Шансы есть, и они неплохие", — отметил Биджиев в беседе с "Матч ТВ".
После 20 туров "Локомотив" с 41 очком располагается на 3-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 21 туре команда в гостях померится силами с казанским "Рубином". Встреча состоится 15 марта.