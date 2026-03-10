Алаев рассказал, есть ли в отечественном футболе проблема расизма

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос о том, есть ли расизм в российском футболе.

Фото: Российская Премьер-Лига





"Я не вижу проблемы расизма в российском спорте и футболе. Если какие-то отдельные граждане что-то себе позволяют на стадионе, их нужно находить и наказывать.

Я был на матче



Футбольный клуб "Краснодар" сообщил, что в первом матче 1/2 финала Кубка России с ЦСКА (1:3) по отношению к нападающему команды Джону Кордобе со стороны болельщиков армейцев были допущены оскорбительные выкрики расистского содержания.



Подтверждённых случаев проявления расизма в отношении Кордобы не зафиксировано, но Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) продолжает разбираться в ситуации. По мнению Алаева, есть отдельные случаи проявления расизма, но системной проблемы пока не наблюдается.Я был на матче ЦСКА — " Краснодар ". Видимо, я находился не там, где мог что-либо слышать, но я ничего не слышал. Я надеюсь, что с этим разберутся коллеги в КДК. Но проблемы расизма я не вижу", — отметил Алаев в беседе со "Спорт-Экспрессом" Футбольный клуб "Краснодар" сообщил, что в первом матче 1/2 финала Кубка России с ЦСКА (1:3) по отношению к нападающему команды Джону Кордобе со стороны болельщиков армейцев были допущены оскорбительные выкрики расистского содержания.Подтверждённых случаев проявления расизма в отношении Кордобы не зафиксировано, но Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) продолжает разбираться в ситуации.