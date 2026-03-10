Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

Генич раскритиковал игру "Спартака" после зимнего перерыва

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал выступление "Спартака" в стартовых матчах 2026 года.
Фото: ФК "Спартак"
За три игры красно-белые пропустили 10 мячей. Спартаковцы обыграли "Сочи" (3:2) и "Акрон" (4:3) в чемпионате, а также уступили московскому "Динамо" со счётом 2:5.

"Ну как можно за три игры с "Сочи", "Акроном" и "Динамо" пропустить 10? Ну как можно столько пропустить? "Спартаку", который хочет за что-то бороться?" — сказал Генич в "Коммент.Шоу".

После 20 туров "Спартак" с 35 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 21 туре красно-белые сыграют в гостях с "Зенитом". Встреча пройдёт в субботу, 14 марта.

