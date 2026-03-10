Губерниев: Дзюба возглавит костромской "Спартак", а Мостовой — московский

Фото: ФК "Акрон"

"Если у Артёма есть соответствующее образование, то все дороги открыты. Но после того, как "Спартак" наконец возглавит Александр Мостовой, который станет пожизненным тренером команды, Дзюбе придётся возглавить костромской "Спартак".