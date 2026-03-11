Матчи Скрыть

Ньямси рассказал, доволен ли он своей ролью в "Локомотиве"

Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси высказался о своей роли в команде.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Ньямси, он доволен своей ролью в "Локомотиве".

- Доволен ли я своей ролью в команде и игровым временем? Да, я доволен.

Сезон только возобновился. Конечно, я не играл в последних двух матчах с "Арсеналом" и "Пари НН". Но это футбол, так что я буду работать, чтобы играть, - цитирует Ньямси Metaratings.

Жерзино Ньямси выступает за московский "Локомотив" с февраля 2024 года, в текущем сезоне защитник вышел на поле в 17 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 4 миллиона евро.

По итогам 20 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом в своем активе.

