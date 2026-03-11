Мелкадзе прокомментировал гол в ворота "Локомотива"

- Я бил просто сильно в створ ворот. Видел, что игроки "Ахмата" закрыли обзор вратарю "Локомотива".
При таких ударах расчет идет на всё: рикошет и так далее. Просто с такой дистанции пробить сильно в створ — уже опасно, - цитирует Мелкадзе "Матч ТВ".
В 20 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 2:2. Георгий Мелкадзе открыл счет прямым ударом со штрафного, а Максим Самородов упрочил преимущество гостей. Хозяева поля отыграли один мяч в концовке первого тайма - автором забитого мяча стал Лукас Фассон, а Данил Пруцев установил итоговый счет на табло в начале второго тайма.
Для Георгия Мелкадзе гол прямым ударом со штрафного стал первым за всю профессиональную карьеру. Всего в текущем сезоне форвард забил шесть мячей в 25 матчах во всех турнирах.