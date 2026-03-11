В "Акроне" объяснили назначение Дзюбы капитаном команды

- Это решение тренерского штаба и команды, голосования не было, просто в целом.
Очевидно, что лидером в раздевалке, конечно, является Артем, здесь компромиссов даже не было с чьей-то стороны. Более чем справляется с этой ролью, - цитирует Клюшева ТАСС.
В нынешнем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего россиянина в 1,2 миллионов евро.
Напомним, что ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.