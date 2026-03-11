Матчи Скрыть

В "Акроне" объяснили назначение Дзюбы капитаном команды

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев объяснил, почему Артем Дзюба стал капитаном команды.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Клюшева, это решение тренерского штаба и команды.

- Это решение тренерского штаба и команды, голосования не было, просто в целом.

Очевидно, что лидером в раздевалке, конечно, является Артем, здесь компромиссов даже не было с чьей-то стороны. Более чем справляется с этой ролью, - цитирует Клюшева ТАСС.

В нынешнем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего россиянина в 1,2 миллионов евро.

Напомним, что ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.

