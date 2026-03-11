Матчи Скрыть

Голкипер "Локомотива" прокомментировал гол Мелкадзе со штрафного

Голкипер "Локомотива" Антон Митрюшкин прокомментировал гол форварда "Ахмата" Георгия Мелкадзе со штрафного.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Митрюшкина, "Локомотив" допустил ошибку при построении стенки.

- Мы допустили ошибку в плане построения стенки — она разошлась в момент удара.

Это категорически делать нельзя. Разберем, поговорим с игроками. Я уже пересмотрел этот момент. К сожалению, так произошло. Стенка должна стоять, а не двигаться. Но мы это исправим, - цитирует Митрюшкина "Матч ТВ".

В 20 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 2:2. Георгий Мелкадзе открыл счет прямым ударом со штрафного, а Максим Самородов упрочил преимущество гостей. Хозяева поля отыграли один мяч в концовке первого тайма - автором забитого мяча стал Лукас Фассон, а Данил Пруцев установил итоговый счет на табло в начале второго тайма.

После 20 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 баллом в своем активе.

