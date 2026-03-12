Бельгийский футболист ассистировал Федерико Вальверде, когда мадридская команда открыла счёт на 20-й минуте домашней встречи.
Для Куртуа этот пас стал уже третьим голевым действием в Лиге чемпионов. По данным Opta, ни один вратарь ранее не отдавал столько результативных передач в турнире.
Голкипер "Реала" Куртуа установил рекорд Лиги чемпионов по ассистам
Фото: Getty Images