Голкипер "Реала" Куртуа установил рекорд Лиги чемпионов по ассистам

Голкипер " Реала " Тибо Куртуа отметился результативной передачей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" и установил рекорд турнира среди вратарей.

Фото: Getty Images

Бельгийский футболист ассистировал Федерико Вальверде, когда мадридская команда открыла счёт на 20-й минуте домашней встречи.



Для Куртуа этот пас стал уже третьим голевым действием в Лиге чемпионов. По данным Opta, ни один вратарь ранее не отдавал столько результативных передач в турнире.

