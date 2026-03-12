Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Тренер "Спартака" Карседо оценил уровень РПЛ

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказался об уровне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Испанский специалист высоко оценил уровень российского чемпионата.

"Очень хороший уровень, конкурентный чемпионат.
Первая восьмерка очень сильна, команды в нижней части таблицы тоже очень неуступчивы, с ними сложно играть всегда. Он требователен физически, в игре на стандартах", - сказал Карседо "Матч ТВ".

Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 3 матча, одержала 2 победы и потерпела 1 поражение. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится