Тренер "Спартака" Карседо оценил уровень РПЛ

"Очень хороший уровень, конкурентный чемпионат.Первая восьмерка очень сильна, команды в нижней части таблицы тоже очень неуступчивы, с ними сложно играть всегда. Он требователен физически, в игре на стандартах", - сказал Карседо "Матч ТВ".
Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 3 матча, одержала 2 победы и потерпела 1 поражение. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.