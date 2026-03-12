Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Спортдир "Ахмата" объяснил результаты команды после зимней паузы

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев высказался о результатах команды после возобновления сезона.
Фото: ФК "Ахмат"
Спортивный директор "Ахмата" заявил, что команда хорошо готова ко второй части сезона.

"Четыре очка в двух матчах после возобновления сезона - это закономерный результат. Команда хорошо готова ко второй части сезона.

Станислав Черчесов - большой тренер, результаты в играх с ЦСКА и "Локомотивом" - его заслуга", - сказал Газзаев Metaratings.

После возобновления сезона РПЛ подопечные Станислава Черчесова одержали победу над ЦСКА со счетом 1:0, а также сыграли вничью с "Локомотивом" (2:2).

На данный момент грозненский "Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 20-ти матчах.

