Спортдир "Ахмата" объяснил результаты команды после зимней паузы

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев высказался о результатах команды после возобновления сезона.

Фото: ФК "Ахмат"

Станислав Черчесов - большой тренер, результаты в играх с ЦСКА и " Локомотивом " - его заслуга", - сказал Газзаев Metaratings

Спортивный директор "Ахмата" заявил, что команда хорошо готова ко второй части сезона."Четыре очка в двух матчах после возобновления сезона - это закономерный результат. Команда хорошо готова ко второй части сезона.После возобновления сезона РПЛ подопечные Станислава Черчесова одержали победу над ЦСКА со счетом 1:0, а также сыграли вничью с "Локомотивом" (2:2).На данный момент грозненский "Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 20-ти матчах.