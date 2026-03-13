Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
1 - 0 1 0
Оренбург2 тайм

ЦСКА - о штрафе за расизм в адрес Кордобы: уханье было, но подтекст не доказан

ЦСКА прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать клуб на 1 млн рублей после матча Кубка России с "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА
Причиной наказания стали звуки с трибун в адрес нападающего гостей Джона Кордобы.

В клубе заявили, что на секторе действительно фиксировались свист и так называемое уханье. Однако в армейском клубе считают, что эти действия не были связаны с расизмом. Там подчеркнули, что рядом с болельщиками находились игроки обеих команд разных национальностей, поэтому говорить о расистском подтексте нет оснований.

- С нашей трибуны действительно был гул и уханье, но доказательств того, что это имело расистский подтекст, нет, - приводит позицию клуба "Матч ТВ".

Также в ЦСКА отметили, что реакция фанатов могла быть вызвана поведением некоторых футболистов "Краснодара".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится