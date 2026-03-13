ЦСКА - о штрафе за расизм в адрес Кордобы: уханье было, но подтекст не доказан

В клубе заявили, что на секторе действительно фиксировались свист и так называемое уханье. Однако в армейском клубе считают, что эти действия не были связаны с расизмом. Там подчеркнули, что рядом с болельщиками находились игроки обеих команд разных национальностей, поэтому говорить о расистском подтексте нет оснований.
- С нашей трибуны действительно был гул и уханье, но доказательств того, что это имело расистский подтекст, нет, - приводит позицию клуба "Матч ТВ".
Также в ЦСКА отметили, что реакция фанатов могла быть вызвана поведением некоторых футболистов "Краснодара".