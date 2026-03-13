Гранат выделил одного игрока "Спартака" перед матчем с "Зенитом"

- Если кто-то и выйдет на первый план в игре с "Зенитом", то это Маркиньос. Ему есть, что доказывать. Барко и Маркиньос более яркие фигуры в "Спартаке", чем Солари, - цитирует Граната Metaratings.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 14 марта. Перед этой игрой петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, имея 42 очка, тогда как "красно-белые" располагаются на шестой позиции с 35 баллами.
После возобновления сезона московская команда выиграла оба матча в РПЛ. "Зенит" за этот период добился одной победы и уступил "Оренбургу".