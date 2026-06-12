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Натхо: я ждал, что из "Монако" Головин уйдёт в клуб посильнее

Экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо оценил карьеру полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Натхо, он ожидал, что Головин уйдет в клуб посильнее.

- Если честно, я ждал, что из "Монако" Головин уйдёт в клуб посильнее, но всё равно у него получается отличная карьера. А впереди ещё много лет, - цитирует Натхо "Чемпионат".

Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. Он провел за клуб во всех турнирах 267 матчей и записал на свой счет 39 забитых мячей и 46 голевых передач. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего полузащитника в 18 миллионов евро.

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