Натхо: я ждал, что из "Монако" Головин уйдёт в клуб посильнее

- Если честно, я ждал, что из "Монако" Головин уйдёт в клуб посильнее, но всё равно у него получается отличная карьера. А впереди ещё много лет, - цитирует Натхо "Чемпионат".
Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. Он провел за клуб во всех турнирах 267 матчей и записал на свой счет 39 забитых мячей и 46 голевых передач. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего полузащитника в 18 миллионов евро.