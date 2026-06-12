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Экс-игрок ЦСКА оценил решение Акинфеева продолжить карьеру

Бывший игрок ЦСКА Бибрас Натхо высказался о голкипере "армейцев" Игоре Акинфееве.
Фото: ФК ЦСКА
Бибрас Натхо заявил, что голкипер находится в хорошей форме.

"Игорь - огромная легенда с невероятнейшей карьерой. И даже сейчас, в 40 лет, Акинфеев продолжает находиться в хорошей форме. Я очень рад видеть, что он продолжает играть, а я знаю, как много он отдаёт ради этого.
Но если человек чувствует, что в состоянии делать и дальше, то почему бы и нет? Это очень хорошо", - сказал Натхо "Чемпионату".

Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Всего за "армейцев" российский голкипер провел 818 матчей, пропустил 742 гола и отыграл 327 матчей на ноль. Трансферная стоимость 40-летнего голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

Ранее Акинфеев продлил соглашение с московским клубом до конца июня 2027 года.

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