Экс-игрок ЦСКА оценил решение Акинфеева продолжить карьеру

Фото: ФК ЦСКА

"Игорь - огромная легенда с невероятнейшей карьерой. И даже сейчас, в 40 лет, Акинфеев продолжает находиться в хорошей форме. Я очень рад видеть, что он продолжает играть, а я знаю, как много он отдаёт ради этого.