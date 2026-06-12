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Агент Сутормина высказался о будущем полузащитника

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Алексея Сутормина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам Клюева, Сутормин не останется в "Крыльях" и у него есть предложения не только из РПЛ.

- В "Крыльях" Алексей не останется, контракт закончился. Есть уже понимание, куда он может перейти дальше? Есть.
Как только будет все официально, тогда расскажем. Это РПЛ? Не только. Есть и другие варианты, - цитирует Клюева "РБ Спорт".

В сезоне-2025/26 Алексей Сутормин провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 22 матча и не отметился результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за "Зенит", "Ростов", "Сочи", казанский "Рубин" и ряд других российских клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 600 тысяч евро.

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