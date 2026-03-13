После игры специалист запрыгнул на стол в раздевалке и лёг на него.
Благодаря этой победе команда из Махачкалы набрала 21 очко и сейчас располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре динамовцы проведут матч против ЦСКА. Встреча запланирована на 21 марта.
Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после победы над "Оренбургом" (видео)
Наставник махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев необычно отпраздновал победу своей команды над "Оренбургом" в матче 21-го тура РПЛ.
