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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
22:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Южная Корея одержала волевую победу над Чехией на ЧМ-2026

Сборная Южной Кореи с победы стартовала на чемпионате мира 2026 года, переиграв Чехию в матче группы А со счётом 2:1.
Фото: ФИФА
После безголевого первого тайма счёт открыли чехи. На 59-й минуте отличился защитник Ладислав Крейчи. Однако удержать преимущество европейской команде не удалось.

Азиатская сборная ответила двумя голами во второй половине встречи. Сначала Хван Ин Бём восстановил равновесие, а на 80-й минуте победный мяч забил О Хён Кю.

Благодаря этому успеху Южная Корея набрала три очка и сравнялась с Мексикой, которая ранее обыграла ЮАР в матче открытия турнира. Чехия после первого тура осталась без набранных баллов.

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