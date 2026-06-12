Южная Корея одержала волевую победу над Чехией на ЧМ-2026

Сборная Южной Кореи с победы стартовала на чемпионате мира 2026 года, переиграв Чехию в матче группы А со счётом 2:1.



Фото: ФИФА

После безголевого первого тайма счёт открыли чехи. На 59-й минуте отличился защитник Ладислав Крейчи. Однако удержать преимущество европейской команде не удалось.



Азиатская сборная ответила двумя голами во второй половине встречи. Сначала Хван Ин Бём восстановил равновесие, а на 80-й минуте победный мяч забил О Хён Кю.



Благодаря этому успеху Южная Корея набрала три очка и сравнялась с Мексикой, которая ранее обыграла ЮАР в матче открытия турнира. Чехия после первого тура осталась без набранных баллов.