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Мексика
2 - 0 2 0
ЮАРЗавершен

Игрок "Локомотива" Монтес удалён в матче ЧМ-2026

Защитник "Локомотива" и сборной Мексики Сесар Монтес не смог доиграть матч открытия чемпионата мира 2026 года против команды ЮАР.
Сборная Мексики
Футболист получил красную карточку уже в компенсированное ко второму тайму время при счёте 2:0 в пользу мексиканцев.

Напомним, ранее две красные карточки получили футболисты сборной ЮАР. На 49-й минуте за фол последней надежды был удалён полузащитник Яя Ситхоле, а на 84-й минуте после просмотра VAR поле покинул нападающий Тхемба Зване.

Матч открытия мундиаля проходит на стадионе "Ацтека" в Мехико.

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