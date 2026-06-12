Игрок "Локомотива" Монтес удалён в матче ЧМ-2026

Защитник " Локомотива " и сборной Мексики Сесар Монтес не смог доиграть матч открытия чемпионата мира 2026 года против команды ЮАР.

Сборная Мексики

Футболист получил красную карточку уже в компенсированное ко второму тайму время при счёте 2:0 в пользу мексиканцев.



Напомним, ранее две красные карточки получили футболисты сборной ЮАР. На 49-й минуте за фол последней надежды был удалён полузащитник Яя Ситхоле, а на 84-й минуте после просмотра VAR поле покинул нападающий Тхемба Зване.



Матч открытия мундиаля проходит на стадионе "Ацтека" в Мехико.