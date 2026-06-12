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"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Барселоны" - marca

Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде оказался в списке потенциальных трансферных целей "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images
Как пишет Marca, каталонский клуб готов рассмотреть продажу футболиста в летнее трансферное окно. Такой шаг может помочь сине-гранатовым улучшить финансовую ситуацию и увеличить возможности для работы на рынке. Сообщается, что руководство "Барселоны" оценивает 22-летнего игрока в сумму от 50 до 70 миллионов евро.

В свою очередь, "Манчестер Сити" рассматривает Бальде как долгосрочное усиление левого фланга обороны. При этом на данный момент английский клуб ещё не направлял официального предложения по трансферу испанца.

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