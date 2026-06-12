Как пишет Marca, каталонский клуб готов рассмотреть продажу футболиста в летнее трансферное окно. Такой шаг может помочь сине-гранатовым улучшить финансовую ситуацию и увеличить возможности для работы на рынке. Сообщается, что руководство "Барселоны" оценивает 22-летнего игрока в сумму от 50 до 70 миллионов евро.
В свою очередь, "Манчестер Сити" рассматривает Бальде как долгосрочное усиление левого фланга обороны. При этом на данный момент английский клуб ещё не направлял официального предложения по трансферу испанца.
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Барселоны" - marca
Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде оказался в списке потенциальных трансферных целей "Манчестер Сити".
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