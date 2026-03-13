Экс-игрок "Спартака" объяснил поражения ЦСКА после зимней паузы

- ЦСКА больше, чем кому-либо иному в РПЛ, нужны хорошие футбольные поля. У них быстрые лёгкие игроки, техничный футбол. На весенних полях им тяжело.
В нормальную погоду на хороших полях футбольные качества армейцев выйдут на первый план, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".
После 20 туров московская команда имеет 36 очков и располагается на четвёртой позиции в таблице РПЛ.
В 21-м туре чемпионата армейцы сыграют на выезде против "Балтики". Калининградский клуб также набрал 36 баллов и занимает пятую строчку.