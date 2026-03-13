Российская премьер-лига

Сочи
13:45
КраснодарНе начат
Зенит
16:00
СпартакНе начат
Ростов
18:15
ДинамоНе начат
Балтика
20:30
ЦСКАНе начат

СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
КАМАЗ
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧерноморецНе начат
Спартак Кострома
18:30
ЧайкаНе начат

Экс-игрок "Спартака" объяснил поражения ЦСКА после зимней паузы

Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о неудачном старте ЦСКА после возобновления чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
Эксперт считает, что результаты армейцев во многом связаны с условиями, в которых проходят весенние матчи.

- ЦСКА больше, чем кому-либо иному в РПЛ, нужны хорошие футбольные поля. У них быстрые лёгкие игроки, техничный футбол. На весенних полях им тяжело.

В нормальную погоду на хороших полях футбольные качества армейцев выйдут на первый план, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".

После 20 туров московская команда имеет 36 очков и располагается на четвёртой позиции в таблице РПЛ.

В 21-м туре чемпионата армейцы сыграют на выезде против "Балтики". Калининградский клуб также набрал 36 баллов и занимает пятую строчку.

